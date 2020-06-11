毛寶（1732）11日舉行股東會，受惠新冠肺炎疫情帶動乾洗手產品等需求、以及大陸及馬來西亞等國銷量成長，今年前四月自結EPS0.5元，已逼近去年全年每股純益0.59元，毛寶指出，預估今年總銷售量可達1,122萬件，持續投入研發新品，未來將加強開拓布建如藥妝、美式量販等高端消費族群市場、會員制的通路。

毛寶產品線洗衣劑系列占71%、家庭清潔系列占21%，過去幾年毛寶投入較高廣告及研發費用，效益在去年逐漸顯現，2017年由虧轉盈後，2019年每股純益0.59元為近年新高，今年因肺炎疫情帶動乾洗手等產品銷售量增加，以及如大陸、馬來西亞等疫情嚴重市場出貨成長，帶動業績成長，今年前五月營收2.72億元，年增8.5%。

毛寶預估，今年洗衣劑系列銷售可達870萬件、家庭清潔系列可達209萬件，由於市場品牌多、消費者品牌忠誠度淡化，加上中大型連銷通路彼此競爭激烈，也壓縮供貨商利潤，因此除了針對特定市場研發新品外，如近年推出加入防PM2.5的抗汙洗劑、針對運動族群、嬰童族群的清潔用品，都獲得不錯的市場反應外，也會積極開拓新通路，特別如藥妝、健身房、的美式量販等屬高價市場、採會員制的通路，以維持品牌競爭力。

(工商 )