建碁（3046）成功搶進電動車數位充電商機，其自有品牌AOPEN最新的寬溫工業電腦DEX5550-W，獲美國首大的獨立電動車充電服務商VOLTA Charging採用，並導入其新一代的數位充電樁產品。看好未來全球電動車銷量將倍數增長，可望為建碁在開拓新客戶及擴增營運動能帶來利多。

目前聚焦北美市場的VOLTA Charging，係以獨特的家外媒體營運模式，提供消費者方便快速且免費的充電服務。VOLTA Charging新一代的充電樁產品，全面使用AOPEN 最新的寬溫工業電腦DEX5550-W，能讓充電樁在戶外不同的環境條件下，除了基本充電功能外，甚至是在充電樁上的大型銀幕播放4K影片的功能，都能夠穩定的運作，同時幫助VOLTA Charging贏得客戶的信任與肯定。

建碁AOPEN美國區總經理Aaron Pompey表示：AOPEN以旗下工業主機DEX5550-W搭配AOPEN的AiCU（AOPEN Intelligent Control Unit）雲端管理服務，協助VOLTA Charging進行第二代系統升級，提供穩定運作且方便的中央網路控管平台，能幫助客戶進行多點監控也大幅節省維護人力，提升技術人員地服務價值。

另外，全球知名連鎖速食品牌於英國的得來速也使用建碁AOPEN的工業主機並搭配AI機器學習技術的解決方案，訴求提高客單價增加產品點購率。

(工商 )