因許多國家取消了嚴格的防疫封鎖措施，南韓6月1～10日出口額較去年同期暴增20.2%，使該國外銷強勁復甦的樂觀預期升高。

這是主要經濟體間第一個出爐的貿易數據，或許也釋出了全球需求觸底反彈的訊號。

根據韓國關稅廳周四公布的數據，南韓6月前10日出口額年增20.2%，惟每工作日平均出口額年減9.8%；6月前10日進口額年增8.5%，扭轉了5月同期的進口暴跌36.5%。

KB銀行經濟學家表示，這是全球需求的正面訊號，儘管每工作日出口額下滑，但跌幅縮小，並顯示全球解封正帶動需求成長。值得注意的是晶片銷售大增，晶片對全球復甦周期非常敏感，因此晶片需求強勁反映出全球需求正在改善。南韓的晶片也可能受益於美中緊張局勢再現，導致中國製產品的需求減弱。

南韓最大外銷項目半導體6月1~10日出口額較去年同期大幅成長22.6%，行動裝置出口額暴增35.8%。在早前成功遏阻新冠狀病毒疫情擴散後，南韓的檢測套組、口罩等醫療用品銷售暢旺，6月前10日醫療產品出口額較去年同期大增136.7%。

此外，該期間南韓對中國出口年增35.7%，對美國與歐洲出口分別成長15.1%與22.2%。

(時報資訊)