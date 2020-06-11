台灣證券交易所依據上市公司公告5月營收顯示，全體上市公司單月營收總計2兆5405億元，較去年同期衰退815億元，年減3.11％，營收成長公司共345家，衰退公司共599家。累計前5月全體上市公司營收總計11兆9597億元，較去年同期減少6574億元，減幅5.21％。

5月營收呈現成長趨勢主要產業為資訊服務業、半導體業及建材營造業，衰退趨勢主要產業為油電燃氣業、觀光事業及紡織纖維業。

證交所表示，經瞭解5月營收成長較大產業，資訊服務業因個別公司大型專案認列，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司認列出售房地收入及受5月過戶交屋數較去年同月成長，營收呈現成長。衰退較大產業的有，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊；觀光事業受新冠肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少；紡織纖維業因受疫情影響，終端客戶需求銳減，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌等因素影響所致。

(時報資訊)