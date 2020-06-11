嘉義縣議員黃嫈珺今11日上午總質詢提到，嘉義縣許多夾娃娃機已被情趣用品攻陷，裡頭不乏按摩棒、情趣內衣甚至自慰器。（黃嫈珺提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃嫈珺今11日上午總質詢提到，嘉義縣許多夾娃娃機已被情趣用品攻陷，裡頭不乏按摩棒、情趣內衣甚至自慰器。（黃嫈珺提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃嫈珺今11日上午總質詢提到，嘉義縣許多夾娃娃機已被情趣用品攻陷，裡頭不乏按摩棒、情趣內衣甚至自慰器。（黃嫈珺提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃嫈珺今11日上午總質詢提到，嘉義縣許多夾娃娃機已被情趣用品攻陷，裡頭不乏按摩棒、情趣內衣甚至自慰器，引發家長疑慮，要求縣府比照其他縣市，訂定自治條例來規範，嘉義縣長翁章梁當場指示經濟發展處參考其他縣市作法研擬自治條例。

黃嫈珺表示，不少市民陳情，表示學校、廟宇附近的夾娃娃機有情趣用品，經她前往了解，發現確實有不少情趣用品，因家長反映時正值新冠肺炎流行期間， 如果學生互相借用，感覺噁心，也怕會造成傳染。

黃嫈珺說，經她通報警方，朴子市夾娃娃機內的情趣用品已下架，但其鄉鎮可能還有，要求縣府有所作為，尤其據她了解，已有自治條例的縣市分別是桃園、台北、高雄、新北、台中，希望嘉義縣能夠在年底制定辦法規範業者，避免學童有錯誤的觀念與行為。

縣府經濟發展處長江振瑋表示，夾娃娃機內容物若有情趣用品，可依兒少法辦理，縣警局長廖宗山也說，嘉義縣尚無自治條例，需透過兒少法、社維法來管理。

(中時 )