聯邦公開市場委員會（FOMC）10日結束2天會議，美國聯準會(Fed)將利率目標維持在0到0.25%之間，並預告低利率將維持至2022年，重申美國經濟受到新冠肺炎疫情，依然面臨「龐大風險」，美國今年GDP成長率將萎縮6.5%、年底失業率9.3%，均較先前預測更悲觀，打臉近月來美國各大城市重啟經濟活動，所帶來的樂觀情緒，美期指在盤前大跌逾500點。

Fed揭露經濟前景悲觀，加上美國原油庫存出乎意料增加，國際油價今(11日)再現跌勢，盤中挫逾4%、一度跌破38美元。Fed指出，今年美國國內生產毛額（GDP）將萎縮6.5%，2021年和2022年則預測分別5%和3.5%。年底失業率會從目前的13.3%降至9.3%。2021年和2022年則預測回落至6.5%和5.5%。至於2020年至2022年核心通膨預測分別為1%、1.5%、1.7%。

截至台北時間11日下午3點30分，道瓊期指下跌522.0點或1.94%、暫報26439.0點；標普500指數期貨下跌49.75點或1.56%、暫報3136.25點；那斯達克100指數期貨下跌114.13點或1.13%、暫報9973.12點。

台股11日終場大跌184.39點、報收11,535.77點，終結幾日以來漲勢，跌破5日線，三大法人賣超26億元，外資則是逆勢連9買，成交總量來到2383.99億元。6月台指期終場下跌213點，以11491點作收，與現貨逆價差44.77點，成交143,895口。

(中時電子報)