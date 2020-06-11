嘉義市政府公布防疫新生活規範之一。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府公布防疫新生活規範之二。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府公布防疫新生活規範之三。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府公布防疫新生活規範之三。（嘉義市政府提供）

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已宣布解封，開始防疫新生活，嘉義市長黃敏惠11日表示，嘉義市是全台灣人口密度第2高的城市，防疫鬆綁不鬆懈，進入市府機關與學校仍需戴口罩，市府各單位維持體溫量測、手部清潔消毒、實名制。

黃敏惠說，解封後仍以全民健康為第一優先，並振興經濟，大家要持續做好個人健康管理，勤洗手、保持社交距離、人多的場合要戴口罩，社區全安，才能拚好經濟。

嘉義市政府公布解封重點事項，市府各局處辦公單位維持體溫量測、手部清潔消毒、實名制；進入市府機關與學校仍需帶口罩，入內後若可維持1.5公尺社交距離，不強制戴口罩，若無法維持社交距離或有呼吸道症狀要戴口罩。

場館不限制人數；開放學校外借室內場館；花甲食堂全面恢復供餐；八大行業提出申請通過聯合稽查後可復業；食品業者營業場所工作人員要全程戴口罩。

護理之家每位住民1天限探視1次，探視人數最多3人，每位住民限定1人申請陪伴；產後護理之家開放6歲以下孩童陪大人一起陪住；長照機構每位住民1天可探視1次，住民可請假外出。

(中時 )