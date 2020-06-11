1名男子某天在家菸癮難忍，立刻點燃起1根香菸爽快吸食，抽完隨意將菸蒂丟棄地上進而點燃其他菸蒂引發著火，火勢立刻蔓延到隔壁鄰居住家，鄰居家中所有家電燃燒殆盡，家中4隻毛孩子尚未來得及逃生，均被火火燒死屋內，飼主氣急敗壞下提出告訴，經法院審理後吸菸男子需賠償40萬元整。

據了解，1名男子當天因菸癮難耐，立即在家門外點起菸來爽吸，事後將吸食後的菸蒂胡亂丟地，進而點燃其他菸蒂引發大火，導致隔壁鄰居家中加家電全損，飼養的4隻毛孩子未及逃生，皆火火被燒死於屋內。

飼主當場崩潰，住家被燒、毛孩子慘死，導致上班時無法專心，還因此罹患憂鬱症，憤而提出告訴要求賠償。

法官認為，鄰居請求的精神損害10萬元部分，雖然有診斷證明書，也可確信因毛小孩的慘死，遭受極大精神打擊，但並非自身人格權或父母子女配偶間的法益損害，不適用民法規定，因此該部分駁回，其餘部分，判決賈男一共應賠償40萬餘元。

(中時電子報)