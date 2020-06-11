法蘭克福天際線(Skyliners Frankfurt)在德甲復賽10隊之中戰績敬陪末座(例行賽6勝15敗勝率不到三成)，得分火力不足是天際線缺乏競爭力的主要原因，雖然天際線的防守不錯但場均得分僅75分實在很難只依靠防守贏得勝利，要知道德甲進攻倒數第二的拉斯塔費希塔(RASTA Vechta)可比天際線場均多上5分！天際線一哥Lamont JONES復賽後狀態不佳，Yorman Polas Bartolo及Quantez Robertson在擔任隊上大鎖角色的同時能否跳出來幫忙得分會是天際線接下來表現的關鍵。

拉斯塔費希塔(RASTA Vechta)例行賽戰績12勝9敗，實力位於德甲中段班，費希塔是復賽隊伍中受到疫情影響變動最大的球隊之一，原本陣中先發Steve Vasturia以及替補Jordan Davis、Kamari Murphy、Justin Raffington…等一共6人無法出賽，但即時找來2017歐錦賽冠軍射手Matic Rebec以及波蘭籃球聯賽MVP Jaroslaw Zyskowski兩位超強即戰力，費希塔整體戰力反而較日前更為提升。

本週四(6/11)晚上10:30法蘭克福天際線將與拉斯塔費希塔一戰高下，費希塔在兩分球和三分球的命中率以及籃板保護上都比天際線更勝一籌，兩軍本季在一月底即有過交手，該役費希塔以8分之差獲得勝利，如今復賽後再次碰頭看好費希塔以超過10分的分差拿下比賽，另外推薦大小玩法的『小分』選項，兩支隊伍同樣注重防守且進攻火力聯盟墊底，沒有意外本役將會是一場慢節奏、充滿小分氣息的防守對決。

(中時電子報)