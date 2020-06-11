「疫情剛開始一定會很緊張，但我們就是把工作做好，防疫要做，照顧的工作可不能間斷。」南投縣愛加倍家庭協會負責人邱蘭月、全人教育關懷協會牧師徐月風不約而同地說出共同的心聲。

自從1月份台灣出現第一位新型冠狀病毒病（COVID-19)確診病例，政府因應疫情的趨勢，訂定各級學校、補習班的防疫規範，希望能降低群聚感染的風險。日月光文教基金會三年來持續支持的南投縣愛加倍家庭協會、全人教育關懷協會，以協會的在地性，用最直接的方式照顧、陪伴這群相對弱勢的孩子，除了輔導並提升他們的學業，同時在疫情期間，希望兩個協會透過課程與生活習慣的養成等方式，加強孩子們日常的防疫觀念，更確實把防疫落實在學習過程與日常生活中。

邱蘭月表示，疫情初期，口罩比較難取得的情況下，曾帶領文化健康站服務的長輩與協會內專任老師一起動手製作，提供給協會內的70位學生1人2個自製口罩套，拉長口罩的使用期限。

徐月風提到，山上小學跟埔里鎮內的學校，在學習的程度上有很明顯的落差。曾經有過一位在山上拿縣長獎的小朋友到鎮裡國中就讀，剛開始的段考成績平均只有40分，在協會的努力之下，學業已經跟上。今年有一位布農族古詩薪同學，錄取慈濟大學護理系五專部，並且獲得全額獎學金的支助，可以在無後顧之憂的情況下安心完成學業，令人欣慰。

(旺報 )