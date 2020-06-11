針對日本要更改釣魚台名稱，馬政府時期擔任總統府副祕書長長國民黨革實院長羅智強，下午在臉書以2012年馬政府研擬發行釣魚台郵票宣示主權之事，酸蔡總統、嗆陳其邁。

羅智強說，2012年馬政府研擬發行釣魚台郵票，宣示主權。當時陳其邁批評說，釣魚台的主權維護必須是政府拿出行動的時候，不是辦作文比賽，或是發行郵票這些枝枝節節的作秀行為。假如馬英九要保護釣魚台，那就到釣魚台辦釣魚比賽，軍隊在出動捍衛漁民權益，辦釣魚比賽比發行釣魚台郵票更合適。

羅智強反問：「陳其邁，現在呢？」

他說，蔡英文不要說沒有釣魚比賽，沒有釣魚台郵票；面對日方欺壓台灣的漁民，蔡英文連屁都不敢放？「蔡英文，妳不覺得妳的臉頰被陳其邁打得辣辣地嗎？」

羅智強酸說：「好啦！我知道蔡英文有1450神功護體？就算被陳其邁打10000個耳光，也可以當屁放在臉上！」

(中時 )