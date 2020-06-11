新竹高商女籃隊今年首度打進HBL乙級聯賽，10日帶著決賽前12場全勝佳績，再力退能仁家商，以黑馬之姿奪下隊史首座冠軍。（新竹高商提供／陳育賢新竹傳真）

原本只是校內社團的新竹高商女籃隊，2017年開始進軍乙組女籃，今年首度打進全國8強賽，憑藉預賽、複賽及決賽12場全勝的戰績，10日再力退能仁家商，以黑馬之姿奪下隊史首座冠軍。

新竹高商昨天在HBL高中籃球乙級聯賽決賽中，以64比54擊敗能仁家商，拿下該校首座乙組HBL冠軍盃，創下隊史、校史及新竹市記錄。

隊長宋梓琳表示，1個人可以走很快，1群人可以走很遠，有了更似家人的隊友相伴，才能熬過平日辛苦的訓練，克服受傷時的低潮，帶著整個球隊一起挺進全國比賽，帶著全隊明確的目標一步一步穩穩的走，走向封后奪冠之路。

教練陳姿汶指出，這次能夠獲得冠軍是醞釀了3年的能量，主要獲勝關鍵是積極運用高低差導傳和防守，球員們也很努力，認知到這是團隊合作的比賽，不會有太多個人的表現，是這次奪冠的最重要原因。

校長劉曉雯則表示，這1役打的並不容易，大家的辛若有了回報，迎來新商80年校史及新竹市的第1座全國高中籃球聯賽冠軍獎盃，學生們實踐了3年前要帶著校長打進全國賽的諾言，也讓自己完美圓夢，這座冠軍獎盃僅是個開始，未來將會繼續努力讓新竹市及新竹高商被看見。

(中時 )