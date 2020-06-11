瞄準防疫「自煮」商機，泰山今（11）宣布推出全新「泰山玄米油」，主打萃取自稻米1％的精華，從糙米中最具營養價值的米糠皮提取油脂，每100KG的稻米僅能萃取出1KG的玄米油，且同時推出600ml跟1.5L兩種規格，兼顧用油量較少的小家庭與天天開伙的大家族，目前已在全聯、家樂福、美廉社、頂好超市等各大通路上架販售中！

泰山表示，據市調機構資料顯示，今年因疫情的關係，民眾在家料理的比例明顯增加，觀察防疫期間整體家用油市場，以「玄米油」及「葡萄籽油」呈現雙位數的成長，鑑於民眾對好油的需求提高，泰山在疫情期間特別推出平價的「泰山玄米油」，上市至今得到消費者正面肯定。

泰山指出，「泰山玄米油」的特色是發煙點220度C，不易起油煙，且油質清爽又帶有些微米香，無論煎、煮、炒、炸各種料理方式皆宜，非常適合以米食為主的中式飲食文化，讓民眾輕鬆用玄米油為料理加分。

此外，泰山也表示，隨著疫情趨緩、防疫解封，大甲媽也於6月11日重啟遶境，原先就準備隨駕的「泰山油品花車」也全力趕工，在三天內趕上遶境時程，將以「泰山均衡369健康調合油」、「泰山芥花油」為泰山油品代表，跟著大甲媽遶境，一起為後防疫時代的平安「加油」。

(工商 )