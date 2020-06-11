至善社會福利基金會去年起和當地組織「友善緬甸(Meikswe Myanmar)」合作，在撣邦北部臘戌10村落蓋幼兒園、推動親職教育。（至善社會福利基金會提供／林良齊台北傳真）

緬甸北部內戰頻仍，嚴重影響當地孩童受教與發展權利。至善社會福利基金會去年起和當地組織「友善緬甸(Meikswe Myanmar)」合作，在撣邦北部臘戌10村落蓋幼兒園、推動親職教育等，過去一年，共計有239位幼兒獲得照顧、325位家長接受親職教育訓練。

緬甸因國家財政困難，資源不足，孩童普遍欠缺獲得幼兒照顧的機會，社會發展較為落後，2018年0至5歲孩童死亡率高達台灣的9.6倍。根據2010年的統計資料，僅有22.9％的3到5歲幼兒有機會接觸學前教育及幼兒照顧的服務，少數民族地區比例甚至更低。

如Daw Nar Bo Shee是一位接受親職教育的母親，她有三個小孩，在培訓之前，她總是用打罵方式教導孩子，但現在她不打孩子了，「每天睡前我幫孩子換上睡衣，孩子會幫我做家事像是洗碗或是清潔，我的鄰居常常也以不當方式教導孩子，但現在看到我的改變，也一起來學習，現在也不打孩子了。」

「照顧孩子的最佳途徑，就是改變家長」，至善基金會執行長洪智杰表示，蓋幼兒園能照顧的孩子有限，但親職教育能嘉惠更多孩子，許多家長發現原來多陪伴孩子一起玩，不打不罵孩子反而更聽話、與他們親近，覺得很神奇，然後就更投入訓練中，整個家庭，甚至社區都變得和樂融融了。

這項計畫獲得外交部新南向政策補助經費50萬元，其餘由至善募款支應。捐款資訊可洽至善基金會官網。

(中時 )