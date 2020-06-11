雲林縣虎尾警分局長郝心誠喜歡風獅爺，辦公桌旁擺了多尊造型各異的風獅爺。（許素惠攝）

雲林縣虎尾警分局長郝心誠在金門時愛上風獅爺，除了收藏相關物品外，公餘也嘗試創作。（許素惠攝）

雲林縣虎尾警分局長郝心誠風獅爺作品，逗趣地拿著國旗。（許素惠攝）

雲林縣虎尾警分局長郝心誠先前派駐金門，見圓眼、大鼻、咧嘴的風獅爺十分可愛，且默默鎮守離島從不抱怨，因而瘋狂愛上，曾為了尋找在網路一見鍾情的泗湖風獅爺，整整花半年時間，典藏許多和風獅爺有關照片、陶塑、木雕、石雕等，也嘗試創作，成為風獅爺控。

「風獅爺長相其實很可愛，一點都不可怕」，談起風獅爺，郝心誠眼睛都亮起來，升任警分局長首派就是金門，因位於離島，放假也無法常回高雄的家，索性到處探索了解地方，處處可見造型同中有異的風獅爺最吸引他的目光。

郝心誠指出，金門風獅爺有立姿和蹲姿，幾乎每村落都有，有民宅大門前或屋頂也有，乍看差不多，其實細節都不同，他在網路上看到一尊臉上有雀斑的風獅爺，覺得很可愛，便依Google地圖指示尋找，卻總是被導引到其他風獅爺，如此來來回回至少半年，最後終於找到，位於一偏僻巷弄盡頭，被一戶人家擋住。

郝心誠從居民口中得知，該尊叫「泗湖風獅爺」，臉上的圓點是北斗七星，建造時曾埋下白色公雞及一道令符，所以法力高強，但也因此遭忌，其被其他村人打斷犬齒，村民雖修補，但法力也受影響。

郝心誠瘋狂迷上風獅爺，開始收藏相片、雕塑等相關物品，還特地拜訪當地風獅爺陶塑大師王明宗，非常感佩大師視傳統藝術為一生志業，自己也嘗試以陶土創作，把所有天馬行空的想像全部捏塑進去，已參加過2次聯展。

(中時 )