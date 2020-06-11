國內會展業活動今天正式宣布解封，國際貿易局局長陳正祺局長（左2）、貿協葉明水秘書長(右2）共同拉開「防疫新生活宣示卷軸」，代表會展同業共同自律的決心。(圖：外貿協會提供)

部分解封了！經濟部國際貿易局及外貿協會今天聯手舉辦「2020會展解封宣示記者會」，宣布國內展場正式解封。預計全台6到8月有近50場大小規模會展將接力上場。貿協評估，國內展覽佔全年總會展量約6至7成，預計復辦後，首波可創造2.5億元至5億元商機。

至於更大型國際展何時解封復辦？外貿協會祕書長葉明水說還要等，因為這得要看各國疫情，台灣無法單獨開放。國內針對國際商務人士逐步解封，會配合CDC中央流行疫情指揮中心規劃，做精細風險評估，這段時間國際展還是以線上為主。

新冠疫情農曆年後升溫，展覽及活動數量就幾乎歸零，經濟部國際貿易局長陳正祺形容慘況，5、6月初，會展還沒有開過一張發票。他說會展業是火車頭工業之一，第一波國內解封後，會期待解封商機。

葉明水預估國內會展整體能量將爆發，目前全台6到8月共有超過50場大小會展接續登場，除飲品、烘焙、寵物用品、戶外運動、電玩電競等展覽外，也會有各式演唱會、學會活動。

對解封中國民國展覽公會榮譽理事長林茂廷讚許，說國內展場規模雖然對比以前會有節縮，但可恢復業績7成，希望今年先補一點，等明年再整個補回來。

(中時 )