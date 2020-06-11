今年上半年受到疫情影響，導致影劇娛樂產業受到衝擊，海樂影業(6688)指出，目前規劃下半年有13檔電影、4場演唱會將自6月起陸續推出，也準備7至8月暑假熱門檔期的相關活動的發行與宣傳，同時搶攻文化部投入12億元發行「藝FUN券」的藝文消費商機，公司下半年度營運表現有信心。

海樂指出，近期文化部為鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，在行政院振興補助方案上，加碼投入新台幣12億元發行「藝FUN券」，自7月22日起可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等全台超過1萬家以上店家使用，將有助於刺激藝文相關活動消費快速回溫。

海樂表示，雖新冠肺炎疫情對國內藝文產業造成衝擊，許多藝文活動、電影檔期、演唱會場次陸續延後甚至取消，負面干擾公司今年上半年整體營運表現，使得今年前5月營收僅847.9萬元，年減88.4％。

海樂率先於6月19日推出「零負評」喜劇片《最瘋狂的旅程》、戰地片《72小時前哨救援》將於6月24日上映，積極搶下端午連假熱門檔期，其中《72小時前哨救援》此次在台灣防疫有成且經海樂極力爭取下，更率先美國片商成為全球第一個首映的國家，由於一般美國片商不允許其它國家提早美國上映，堪稱為台灣電影發行史上首例創舉。

海樂下半年籌備規劃13檔電影，除了《最瘋狂的旅程》、《72小時前哨救援》外，包括暑期鬼片強檔《鬼侍女》、《杏林醫院》等，動畫片《劇場版 新幹線變形機器人》，劇情片《特斯拉》、《為愛告別》等，都將於下半年起於全台電影院接連上檔。再者，海樂也加快重啟演藝活動項目，7月率先登場金嗓歌后潘越雲「經典．潘越雲」2020巡迴演唱會外，包含韓國強勢男團GOT7世界巡迴演唱會最終場-台北場、韓國男團INFINITE隊長金聖圭Solo演唱會等也有望於第4季登場演出。

(時報資訊)