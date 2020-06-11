高巿府參事楊明州。（曹明正攝）

罷免高雄市長韓國瑜案通過，傳高雄市代理市長將由現任市府參事楊明州出任；對此，楊明州今天回應，尚未接獲長官電話，但是公務人員尊重長官安排，沒有選擇戰場的權利。

(中時電子報)