隨著疫情趨緩，服飾消費市場漸恢復正常，品牌客戶遞延訂單出貨增，聚陽(1477)5月獲利已觸底回升，自結5月稅前盈餘1.1億元，雖然年減20.3%，但比起4月的8,928萬元，已回升23.62%；累計今年前五月稅前盈餘7.83億元，年減12.5%，每股稅前盈餘達3.57元。

聚陽的防護衣5月開始出貨，毛利率較高；另外，休閒、時尚運動服飾需求回溫，單價較高的產品出貨比例增加，市場認為，這應該也是聚陽5月獲利回升的原因之一。

聚陽指出，歐美各地自5月開始解封，公司主要以歐美客戶為主，5月營運表現雖仍較去年衰退，但，已比4月有明顯成長。

聚陽指出，自5月中起，聚陽第三季的接單量已達70～80％，在疫情趨緩，服飾消費市場需求預期會從6月中轉強，公司可望接獲追加訂單；加上防護衣訂單增加，預期第三季營收衰退幅度將收斂到個位數年減至持平。

(工商 )