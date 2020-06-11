高雄市長韓國瑜今11日最後一天上班，不少支持者相當不捨，紛紛到鳳山行政中心道別韓市長，對於韓被罷免後將離開高雄市府，資深媒體人黃暐瀚就直言，韓若沒去選總統可能就不會被罷免了，他認為，大家給高雄人兩年的時間，兩年後高雄人再想一想，到底此刻被93萬票罷免下台的市府團隊，是不是真有這麼不堪？

黃暐瀚今11日在臉書發文指出，韓國瑜這次選擇退後，未必是一無所有；選擇退後，有時可能得到更多，他並以劉德華的歌曲「忘情水」中，有句歌詞：「才明白愛恨情仇，最傷最痛，是後悔」。

他提到，如果不是去選總統，韓國瑜此刻也許不會被罷免，韓國瑜心中，不知是否有點後悔？如果不是徹底退出高雄，兩年後的高雄人，又怎麼比較，有韓國瑜跟沒有韓國瑜，高雄到底有什麼不同？黃暐瀚說，給高雄人兩年的時間，讓高雄人想一想，到底此刻被93萬票罷免下台的市府團隊，是不是真的有這麼不堪？韓得完全退出、得義無返顧，你得堅決不回頭，才會知道最後的答案。

也許，兩年之後，高雄人慶幸有其邁真好！那很好，祝福高雄。也或許兩年後，其邁施政沒想像中滿意，那時高雄人才真的有機會，能靜下來想想，當年對韓國瑜除了仇恨之外，真的有好好看看，他為高雄做了什麼嗎？還是放下，別糾纏了。

(中時電子報)