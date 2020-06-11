寶山鄉綠竹筍低卡、高纖維、品質佳，各鄉鎮客家餐廳都在6月產季推出各式綠竹筍客家料理，寶山鄉公所與農會將舉辦綠竹筍評鑑、特色料理、展售促銷及健行等系列活動，讓民眾發現寶山之美！

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉綠竹筍栽培面積約90公頃，年產量約700公噸，是全縣綠竹筍最多的鄉鎮，6月進入綠竹筍產季，鄉公所和農會共同舉辦推廣綠竹筍產業文化活動，希望民眾拋開疫情走出戶外，來寶山健行、嚐甜筍。

首先17日在寶山鄉農會二樓辦理綠竹筍評鑑及綠竹筍產業文化展售記者會，當天聘請改良場等專業人士對綠竹荀的外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等項進行評比，選出最優質的綠竹筍。

21日在環境優美的寶山水庫旁廣場，舉辦綠竹筍產業文化展售活動「夏日寶山健行GO」，除展售綠竹筍外，並有寶山水庫環湖步道健行、藝文表演、客語闖關遊戲、綠竹筍秤斤王、涼扇彩繪、快問快答及綠竹筍摸彩活動，內容豐富多元，屆時歡迎民眾前進寶山，發現寶山之美！

(中時 )