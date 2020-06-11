一名家長情緒激動表示，私校後段班的學生就沒有受教權嗎？學校不能用獎學金把學生騙來之後，又找藉口趕學生走。說完突然下跪，叩頭痛哭。(簡立欣攝)

稻江管理學院董事會無預警宣布停辦，學生自救會11日赴教育部門口陳情抗議(簡立欣攝)

稻江管理學院近日無預警宣布將停辦，引起稻江學生們恐慌。稻江學生自救會11日北上到教育部門口陳情抗議，1位家長激動下跪陳情，希望教育部救救她的孩子和稻江學生。（劉宗龍攝）

「私校的學生就沒有受教權嗎？」稻江管理學院無預警宣布停辦，上千名學生是「看新聞才知道」，學生自救會兩度陳情無果，11日從嘉義北上至教育部門口陳情，要求教育部駁回停辦、接管稻江，並表示若教育部再無積極作為，不惜夜宿教育部門口。教育部高教司副司長出面接下陳情書，表示12日將赴稻江與全體教職員工學生座談，且要求稻江董事會須將資金優先照顧教職員工生，否則依法解散董事會。

稻江管理學院近日無預警宣布將停辦，引起稻江學生們恐慌。稻江學生自救 會11日北上到教育部門口陳情抗議，學生及家長高喊「保障受教權！駁回停辦！」、「解散董事會 ！接管稻江！」等口號，表達訴求。（劉宗龍攝）

稻江學生北上抗議 要求教育部駁回停辦、接管稻江。(劉宗龍攝)

一名家長情緒激動表示，私校後段班的學生就沒有受教權嗎？學校不能用獎學金把學生騙來之後，又找藉口趕學生走。說完突然下跪、叩頭痛哭。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，稻江董事會5月17日片面宣布停辦，且還未獲得教育部核准就違法「偷跑」，威嚇學生噤聲，連教育部官員前來的說明會都只允許學生「1班派1位代表」參加，還直接公告要求住宿學生6月30日前「清空」宿舍，以利新的單位進駐。

高教工會表示，學校不是營利事業，怎麼可以因為沒有獲利就把師生趕走？何況查學校財務，校產超過9億元，扣掉債務也有8.9億元，毫無理由「無預警退場」；這些錢不是董事會的，而是教育部補助給校方的，簡單的說是納稅人的血汗錢。據了解校方曾透露不辦學之後可能改辦貴族小學或長照機構，高教工會表示，稻江案絕對不是孤例，因為根據年底將通過的新版《私校轉型退場條例》，董事會不能再自行處分校產，因此年底前恐出現倒閉潮。教育部如何處理稻江案因此非常重要。台灣高等教育產業工會、全國教師工會總聯合會等教育團體，以及反教育商品化聯盟、台灣學生聯合會、台灣青年民主協會等學生團體到場聲援。

稻江學生表示，自救會2日在校門口集會陳情，教育部僅回應「會嚴審停辦要求」；4日北上召開記者會，教育部乾脆不回應，逼得他們11日包車北上直奔教育部門口，倘若教育部繼續用「將嚴審」等說詞敷衍，他們將夜宿在教育部外，「帳篷睡袋都帶來了，等你！」

教育部回應表示，首先，稻江是自行申請停辦，學校在教育部准駁之前仍須正常辦學，不得片面宣布7月31日之前停辦。此外，教育部因為接獲多起陳情，認為學校所報停辦計畫尚有疑慮，因此教育部將在12日赴稻江與全體教職員及各班級班代座談，檢核停辦計畫內容；最後，為維護教職員工、學生權益，教育部已經要求稻江董事會須將學校可用資金及設校基金優先照顧教職員工、學生，否則將依《私校法》第25條規定，解散董事會。

(旺報 )