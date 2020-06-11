張庭直播和工作人員起爭執。(圖／翻攝自鳳凰網娛樂)

凍齡女神張庭和昔「台灣第一小生」林瑞陽移居上海多年，多在大陸發展，改行經商有成，外傳身家逾1500億元，甚至曾脫口而出「家裡都是錢」，近日她首次直播賣東西，大方寵粉買就送，卻和工作人員在此起了爭執，讓她都忍不住翻白眼直喊「太過分」。

張庭首次挑戰直播賣東西，準備不少自家品牌產品、手機、名牌包等，她也很幫粉絲謀福利，下單又會贈送不少東西，在賣酒時本來工作人員只打算送1瓶，但張庭為了不讓大家失望，堅持要送2瓶，雙方僵持不下，張庭直言「反正不是你們付錢就是我付錢」。

工作人員表示還在跟商家談，張庭也說她不管，反正不是他們就是商家不然就是她自己付錢，最後商家妥協說一人出一半，讓張庭忍不住翻白眼，直呼太過分了，後來她也表示今天就是要讓大家開心，就這樣賣吧，霸氣喊「無所謂，等下我老公就來買單了」，為了寵粉賣力爭取福利，也讓網友讚爆。

(中時電子報)