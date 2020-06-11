繼振興三倍券後，文化部推出600元的「藝Fun券」，總計發放200萬份，只限智慧型手機使用，擁有國籍或居留證的國民或新住民都能領取，7月22日起中午開搶。文化部長李永得表示，期待藝Fun券結合三倍振興券帶來的效果，「估計可以從三倍券上兆商機中，引流進藝文消費，帶動200億商機。」

但總計僅發放200萬份，也引發外界擔心民眾無法公平取得藝Fun券，彷彿「先搶先贏」。對此，李永得坦言，因文化部預算為12億，並不像三倍券以每人能領取為主，在有限資源下，「坦白講當然不是那麼公平，有人會搶到，有人會搶不到。」但他也強調，藝Fun券是為振興藝文消費為目的，為達到核心目標，也只得採取現行方案。

李永得表示，不論都市鄉村大人小孩，都歡迎使用藝Fun券。雖藝Fun券僅限於智慧型手機使用，引發對弱勢族群、高年齡族群無法使用的隱憂。但李永得也預告，接下來會針對弱勢族群推出不同藝Fun券的振興方案。

李永得表示，藝Fun券使用方式是透過文化部推出的同名App。消費者可透過App，領取藝Fun券，並隨時看見消費金額。而店家也能透過App天天對帳，相當便利。

李永得說明，共600元的藝Fun券，以100元為一個單位，100元下商品不能找零。以買60元的商品為例，使用藝Fun券就只能以100元電子票券支付。如是160元商品，便能以100元電子券搭配60元零錢支付。

藝Fun券能使用範圍內包含藝文展演場館、音樂展演空間、書店、唱片行、電影院及藝文展演預購票券，預計全台超過1萬家以上店家可使用。李永得表示，未列入名單的店家可申請，經認證後便能加入藝Fun券適用店家。

(中時 )