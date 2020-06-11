自4月起高雄區發起的「安家計畫，你委託-我捐款」活動，為創世基金會募款植物人安養經費，活動響應範圍從南往北不斷擴大，永慶不動產中區經管會也號召中區所有門店一起做公益，在買賣房成交時替客戶捐出小額善款，截至6月已累計捐款30萬元！

6月10日永慶慈善基金會與創世基金會在創世台中分院舉辦捐款撐舟儀式，由永慶不動產中區經管會會長陳立信同時也是永慶慈善基金會董事帶領，永慶同仁們化身為植物人的撐舟勇士，將募集到的30萬愛心善款交給創世基金會台中分院陳韋龍院長，儀式中每位同仁坐在龍舟手持划槳，賣力往前划至「目標200萬元」標旗，期望今年底前能募款到200萬元善款，支撐植物人整年度安養經費，減緩植物人家庭安養照顧經費不足的壓力，為他們點亮一盞溫暖的明燈。

永慶夥伴化身為植物人的撐舟勇士，即日起到永慶不動產台中、彰化、雲林、南投、高雄門店專任委託，每筆就替客戶捐出300元，為植物人安養盡心力。

永慶夥伴化身為植物人的撐舟勇士，即日起到永慶不動產台中、彰化、雲林、南投、高雄門店專任委託，每筆就替客戶捐出300元，為植物人安養盡心力。

成立34年的創世基金會，靠社會的愛心捐款安養超過2千位植物人，而創世基金會台中分院目前就安養了30位植物人，院外更是安養156位植物人。永慶慈善基金會中區公益顧問謝坤志表示：「去年開始與創世基金會合作，看到他們對於植物人的細心付出，不但聘用專職護士及生活服務員照顧，不斷為植物人募集生活消耗品、醫療用品等，讓我深深感動，創世真的為台灣社會做了很偉大的善事！這次『安家計畫』3個月募集到30萬，我相信年底200萬目標一定能達成，幫助創世在植物人照護上持續貢獻。」

「安家計畫，你委託-我捐款」活動，將持續舉辦到2020年底，只要到永慶不動產中區、高雄區門店專任委託，不論是否有成交，都會替客戶捐出300元小額善款，陳立信會長說：「每年永慶不動產都會規劃公益活動，落實企業社會責任。與所有夥伴一起幫助社會是件很幸福的事，期盼藉由這場捐款活動，將這份愛的力量傳遞給更多的植物人家庭，同時同仁與民眾都可以從中獲得心靈回饋。」

永慶房產集團除提供專業房地產服務，也積極回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，旗下加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產)也積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益行動，邀請民眾一同參與各項公益回饋，讓善心的正面能量擴散至台灣每個角落。

(中時電子報)