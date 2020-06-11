安南區工地意外，周女從二樓墜下死亡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區工業區內安心二路與安順庄大道路口的一處工地，11日下午1時許發生工安意外，63歲周姓女工人不慎從2樓墜下，頭部重創，大量出血，送醫急救後不治死亡。

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