美股近期表現有目共睹，儘管昨(10日)道瓊拉回，但那斯達克持續衝高突破千點，還是讓大家驚呼連連，不過，漲多向來就是股市最大的利空，分析師認為，當重啟經濟後，一波獲利了結賣壓可能會打擊股市，夏季恐怕將出現10%或以上的拋售潮。

CNBC報導，Bleakley Advisory Group的投資長Peter Boockvar表示，市場忽略了所有壞消息，一路飆漲，導致現在股市非常昂貴，在接下來幾個月中，一旦大部分經濟重新開放，一波的獲利了結賣壓就可能會打擊股市，美股很可能再夏季時出現10%或以上的跌幅。

Boockvar認為，聯準會的刺激政策及市場認為疫情已出現轉機，是股市的主要推手，然而，實際上仍須到8、9月才能更加準確的評估經濟狀況。

Boockvar進一步指出，只有當大部分的企業都重新開業後，你才可以確定有多少員工恢復工作，而市場裡的消費意願又回復多少。

不過儘管Boockvar認為股市還會回測，但市場還是有許多機會，其中，他傾向市場中不受歡迎的領域，或是有機會在今明年捲土重來的企業，包括像是石油、黃金、銅與化肥族群。

(中時電子報)