對於高雄市議會議長許崑源墜樓身亡一事，前國民黨主席洪秀柱指出，許崑源議長選擇用結束自己生命的方式，對民進黨政府一切反民主的行徑，進行最嚴厲的控訴。

洪秀柱在臉書表示，她10日帶著沉重的心情南下高雄，到許議長的靈前上香，時至今日，對於許議長的辭世我仍感到難以置信、難以接受。

洪秀柱回憶，過去她競選總統的時候，許議長曾經無私地給予她幫助，在她擔任黨主席時，許議長也曾不假辭色的對黨提出許多建言。因為惦記著許議長一路的情義相挺，前陣子她也想著要南下請他吃頓飯、敘敘舊，無奈從此天人永隔。

洪秀柱說，在她心中，許議長一直是一位鐵錚錚的漢子，相信很多朋友都和我一樣，都難以想像他最終選擇了以死諫的方式離我們而去，想必他在離世前感受到無比的絕望，才選擇用結束自己生命的方式，對民進黨政府一切反民主的行徑，進行最嚴厲的控訴。

洪秀柱指控，部分有心人士，刻意對許議長的輕生加油添醋，在網路上帶風向，質疑他的死因不單純，相信明眼人都看得出，綠營絲毫不敢面對許議長以結束生命表達抗議的控訴，於是只能以不實言論抹黑死者，好掩飾自己所犯下一切卑劣的行徑。

洪秀柱強調，許議長的辭世激起了許多波瀾，她希望在沉澱之後，臺灣社會能夠靜下來思考民主的真諦、思考一個議長為何選擇用自己的生命去控訴「社會沒有是非」，也思考如何讓這個社會的政治環境變得更健康，更有人性。許議長，一路好走。

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(中時電子報)