長虹建設董事長李文造今（11）日在召開股東會後表示：以前都更很困難，現在一般百姓大家普遍已經都能接受，釘子戶也少一點了，「都更已搞成全民運動！」開花結果的都更案，未來會爆量成長！

李文造今天暢談房市，長虹多年來持續耕耘都更案，這五年陸續有整合成功案例並推出銷售，屢開紅盤。對於未來都更之路，他直指，以前要推動都更非常困難，不過現在一般百姓普遍都已經接受，而且釘子戶也少一點了，我個人觀察，將來都更案供給量，應該慢慢變大。

李文造說明，現在還沒有看到都更案變很多的情況，他要說明的意思是未來會成功開花結果的都更案，應該會愈來愈多。因為，現在都更案，搞得跟全民運動一樣！只要屋齡三、四十年的老房子，就想要推動都更。所以，雖然都更速度還是很慢，但成功的案例會愈來愈多；當然，對於國家稅收，也是一大幫助。

談到上半年新冠肺炎疫情，對於房市有什麼影響？李文造表示，台灣經歷過上次SARS衝擊，之後房地產大漲的經驗，現在台灣島民都有心理準備，這一波肺炎疫情爆發後房市的未來走勢會怎麼走，所以疫情對於房地產的打擊，並不大，和疫情之前，二者落差並不大。

李文造表示，現在疫情緩和了，房市也好轉了，不過與疫情發生之前相比，並沒有明顯差異，房價也沒有暴漲暴跌。預期以後，房價會緩慢回升。

被問到最近疫情緩和之際，台北都會區房市又出現「秒殺」案？李文造表示，這是少數，而且是低單價、低總價、醞釀銷售期已經很久、案量不是很大的案子，才會有所謂「秒殺」現象。

問到房價究竟會不會再往下掉？李文造直言：「不可能！」而是會往上，會緩慢往上；甚至，有些建商新案，還會偷漲。這是用打折方式來處理的，例如開價不動，打折數則會調整。

(工商 )