台股基金發威，包辦三分之二上半年國內新基金總規模。外資在三月份的大撤退之後，五月已開始回流，在此同時國人理財資金回頭擁抱台股，根據大型行庫財管部門對上半年國內基金市場的最新統計顯示，彰銀所擔任保管銀行的元大高股息優質龍頭基金，在募集一個星期內，就有467.78的集資規模，佔6月初的全體統計732.49億元的比重高達64％，幾乎快要三分之二。

而高股息龍頭基金截至10日止，已達520億元，比起3月募資期間再成長逾50億，佔同一時期全體市場新基金規模比重已增逾7成。 台股11日因為美股而回檔184點，但大型行庫內部評估指出，台股的多頭氣勢仍在，反而給投資者可以低接的買點；有代銷上述基金的行庫財管部門主管則指出，對於這麼高的台股基金買氣不意外，因為客戶想投資台股，但會有選股上的困擾時，直接買這檔台股基金最快，而且這檔基金跟先前的台股基金不同之處在於，有類似於債券型基金穩定配息的功能，而台股殖利率現在大家有目共睹，不像債券基金不要就風險高，要不就利率大縮水，所以才會大舉湧入這檔台股基金。

根據大型行庫內部統計顯示，今年新基金發行的保管銀行，大半都由大型行庫擔綱，包括華銀、彰銀、台銀、台企銀、兆豐、合庫等大型行庫今年上半年都有出任新基金募集的保管銀行，這些新基金除了台股基金之外，絕大部分都是新興市場投資等級債、不過基金規模比起上述高股息龍頭基金的規模則小得多，大致介於20億至45億之間，倘若以IPO期間的募資金額直接對比，和元大這檔新發行的台股基金相較，有10倍甚至數10倍的落差，財管客戶「棄債從股」的轉向由此可見。

而財管客戶的理財「習性」轉向，不只從上述新募集的高股息龍頭台股基金可見，從元大投信所發行的另外兩檔台股ETF台灣50及高股息ETF，也顯見一斑，這兩檔以台股大盤指數、高殖利率股為相關題材的ETF，目前的總金額已分別增至1031.83億、608.6億，倘若再合計三月份才上市的元大高股息龍頭基金，那麼合計龍頭券商元大金旗下所有與台股題材的ETF及共同基金，已獲財管客戶流入2000億元力捧。

其中，元大金旗下的龍頭券商元大證券也發揮經紀業務驚人的動員實力，元大證旗下客戶即大舉購買這檔高股息優質龍頭台股基金，據元大金本週最新統計顯示，元大證券的財管AUM因此增加超過120億；但另一方面值得注意的是，這檔新發行的台股基金，總規模已來到520億，換言之，約有400億的規模，是來自於元大銀及其他金控旗下的銀行、券商體系，顯見這檔基金已成為不分券商或銀行旗下客戶，想切入台股的共同切入點。

對於台股基金趁多頭氣勢稱霸國內基金，金融圈人士分析指出，台股因為資金回流、外資加持等效應，股匯雙漲之際，連過去海外投資部位龐大的壽險公司，海外債到期已移轉不少部位回到台股，一般投資大眾更不能自外於此；對此大型行庫主管也形容，台股投資現在幾已可說成為「全民運動」，近來財管理部門的客戶，有不少更提出要「換檔操作」，把其他部位的共同基金，移轉到台股基金，或是ETF，其中以訴求穩定配息、現在報酬率已接近6％的元大高股息優質龍頭基金最受青睞，八家公股行庫全部都有上架代銷該檔基金，彰化銀行更是保管銀行。

至於為什麼今年上半年其他類型基金買氣有限？對此國銀主管分析，最主要跟利率走低導致債券息收降低，另外再加上台灣股匯雙漲，相形之下海外投資匯損風險也升高，因此投資人不僅「棄債從股」，也從海外投資回流台股投資。

(工商 )