大陸商務部新聞發言人高峰11日表示，中方注意到，澳洲方面近日宣布將進行外資框架改革，並計劃在7月份公布相關草案。中方對此予以關注，並將評估其所造成的影響。中方鼓勵有實力的大陸企業在遵循市場原則和國際慣例的基礎上，合法、合規開展對澳投資。

綜合陸媒報導，對於目前的貿易情況，高峰在商務部記者會中指出，目前全球疫情形勢依然嚴峻，市場需求恢復尚需時日，貿易的不確定因素仍然較多。

下一步，中方將紮實做好穩外貿、保市場主體工作任務，支持適銷對路出口商品開拓大陸市場，幫扶外貿企業保市場、保客戶、保訂單，維護產業鏈供應鏈的穩定，全力以赴完成2020年進出口促穩提質的目標任務。

針對5月原油、大豆進口激增一事，高峰表示，5月大陸原油、大豆進口規模增長，是大陸企業根據國際市場變化和大陸生產需要、按照市場化原則開展的進口。在目前世界經濟下行壓力不斷擴大的背景下，大陸企業積極擴大進口，有助於提振世界經濟發展信心。

對於前五個月對東協的貿易總值出現提升，高峰回應，東協成為大陸第一大貿易夥伴。這充分體現雙方貿易發展的潛力和韌性。大陸與東協國家經濟互補性強，長期以來，相關國家發揮各自優勢，本地區經濟合作日益加深。特別是中國—東協自貿區建立以來，雙方不斷擴大市場開放，持續推動貿易投資自由化、便利化，產業鏈、供應鏈合作不斷加深。

(工商 )