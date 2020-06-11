國際鉛錠價格今年以來，月月走低，直到6月才止跌回穩，站上每噸1,700美元，國內鉛錠大廠泰銘（9927）在銷量只有些微減少的情況之下，期待鉛價能夠回到今年初的1,900美元水準，泰銘今年下半年就可望擁有回沖跌價損失、以及銷售利潤的雙重利多。

泰銘發言人童新沅11日表示，英國倫敦金屬交易所的鉛錠價格，今年1月平均價約每公噸1,925美元，2月續跌到1,872美元，到3月只有1,744美元，3個月跌幅約9.40％，也使得泰銘第一季因提列庫存跌價損失，導致每股盈餘虧損約0.27元。

他說，因新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，4月和5月鉛價績跌，分別跌到1,651美元和1,618美元，所幸，目前已回升到1,736美元，初步有止跌回穩的跡象。

童新沅指出，由於下游需求仍在，泰銘在今年前5個月的鉛錠銷量，並未有太大影響，獲利受到衝擊，主要來自鉛價的月月走低、以及帳面上的庫存跌價損失。

他說，在鉛價止跌訊號出現之後，泰銘正在等待反轉向上的時機與時間，一旦回到1,700美元到1,800美元，並站穩，泰銘就可因較低成本的庫存，而產生銷售利益。

童新沅表示，如果鉛價有機會回到今年初的水準，泰銘還可沖回已經提列的帳面損失，但，最後結果還是要看全球產業與民眾的生活，是否逐步回到正常水準。

(工商 )