台灣獨立片商車庫娛樂，於6/10舉辦2020上半年度發表會【GaragePlay車庫娛樂發表會

2020 ½】，邀請文化部影視及流行音樂發展司曾金滿司長、導演王小棣、朱延平、瞿友寧等影視圈前輩，以及全台各大影城、影音平台的董事長及總經理們到場共襄盛舉。今年上半年，因疫情衝擊全球影視產業，導致好萊塢大片延檔，使車庫娛樂為填補戲院沒片可演的空檔，光是上半年就發佈了107部電影力挺戲院，截至今年6月8日以全台票房2.36億台幣拿下今年上半年全台票房冠軍，是台灣有票房紀錄以來，首次創下此紀錄的台灣本土片商！

車庫娛樂創辦人張心望/車庫娛樂提供

車庫娛樂領先UIP(2.29億)、索尼(2.12億)、華納(1.45億)、迪士尼(1.17億)等好萊鎢片商，車庫娛樂創辦人張心望表示，很高興有機會能幫台灣本土片商留下一個紀錄，在6年前車庫剛成立時，大家以為我們愛賭電影黑馬，實際上是因為銀行的錢也只能購買低成本的小片，怎麼也沒想到能夠走到今天這樣的成績。車庫娛樂回顧自2014年創辦以來，就以恐龍、鯊魚、鱷魚的B級片起家，演化到恐怖及小眾電影，一直到票房保證的《屍速列車》為發行之路帶來了轉機。

首度公開《屍速列車：感染半島》獨家片段

發表會中，公佈了車庫下半年度重點影片，以及多部首度公開的電影片片段及預購，包含奧斯卡金獎影帝羅素克洛主演的《超危險駕駛》(Unhinged)、全台寫下3億7600萬賣座紀錄《屍速列車》的續作《屍速列車：感染半島》、打破《黑豹》紀錄，蟬聯全美6周票房冠軍的《皮行者》(The Wretched)，以及哆啦A夢50周年紀念作品《電影哆啦A夢：大雄的心恐龍》、真實諜報電影《鐵幕行動》(Ironbark)等初次公開的暑期強片。其中，《屍速列車：感染半島》在發表會中搶先全球公佈獨家精彩片段，讓觀眾忍不住進戲院看完！

車庫娛樂獲認可！成「韓國國家發展基金」首開先例合作的國外電影公司

由於長年發行各國電影且在海內外都有諸多成功發行經驗的車庫娛樂，2019年受到「韓國國家發展基金」的邀請，共同參與以全亞洲電影市場為投資標的的「泛亞太內容基金」。「韓國國家發展基金」原本只能投資韓國電影，但在2019年調整其政策，首次開放政府基金投資海外電影，經過多方評估及審核後，選擇台灣車庫娛樂作為「泛亞太內容基金」唯一海外合作的夥伴，也成為「韓國國家發展基金」有史以來首次進行內容合作的國外電影公司。

「泛亞太內容基金」是一個首期總金額350億韓幣、為期8年的滾動式常青基金，除投資韓國本土影視外，也會投資亞太地區具有潛力的電影。基金的成員包含以韓國政府為首的「韓國國家發展基金」、韓國第二大連鎖影城「MEGABOX」、製作《天空之城》《經常請吃飯的漂亮姐姐》等多部熱門韓劇韓影的「JContentree」、《軍艦島》的韓國特效公司「Wysiwyg Studios」、無論電影《寄生上流》、《白頭山: 半島浩劫》還是電視《機智醫生生活》都是韓國影視龍頭的「CJ E&M」、以及唯一的海外企業「車庫娛樂」。

《超危險駕駛》7月上映/車庫娛樂提供

韓國資金及技術投注 車庫娛樂目標年產6部國片

車庫娛樂有了許多參與韓國影視製作的機會，並掌握許多韓國影視的相關資源，也見識到韓國產業的專業及成熟，開啟了車庫娛樂下一步的國片製作計畫。在2020年開始以韓國資金及技術投注，進行一系列的國片投資及製作計畫，預計將在3年內達到每年投資或製作5至6部的台灣影視作品，目前包含麻吉砥加電影公司製作的《壽司店傳奇》，以及由良人行影業製作，陳柏霖、陳以文、陳意涵主演的動作劇情喜劇《時失兩公里》。張心望表示，我們最大的心願就是希望台灣能製作出世界級的商業電影，參與了韓國的內容基金後，期盼引進韓國的電影技術、資源以及制度經驗，加速實現這個夢，並催生出一部屬於台灣的《屍速列車》。

(中時電子報)