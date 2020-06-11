台北市長柯文哲批評民進黨是「一黨專政」引發熱議，11日備詢再批，當初國民黨執政時，民進黨主張黨政軍退出媒體，但現在的民進黨的黨政軍就是在控制台灣媒體，炮轟「民進黨在跟國民黨比爛是不是？2個一樣爛不是嗎？」

柯文哲表示，黨政軍脫離媒體，是民進黨過去的政治口號，但現在台灣媒體就是政治的工具，他也許用字不夠精確，不管是一黨專政、一黨獨大、一黨優勢，但這權力意志的使用必須自制。

北市議員黃郁芬質疑，國民黨過去一黨專政，前民進黨主席施明德、黃信介都被起訴，民眾黨主席柯文哲現在卻可批評總統、中央施政，又享有媒體光環。柯辯稱「我也是被調查局抓去調查的人，不然我怎會當北市長？」強調希望台灣可比大陸更民主自由。

北市議員林穎孟指出，柯說先進民主國家很少罷免，但美國罷免成功37次、失敗21次，台灣才罷免成功1次、失敗3次；柯還說古希臘哲學家蘇格拉底是被投票處死，但其實蘇是在雅典陪審團的討論下判死刑，公民罷免權跟司法並不一樣，是一黨專政嗎？

柯強硬回擊「要黨政軍退出媒體是誰的主張？以前是國民黨黨政軍控制媒體，現在是民進黨，國民黨要跟民進黨比爛是不是？這2個一樣爛不是嗎？」他還說，他現在發言的後果，雖不是被抓到牢裡霸凌，但真的就被霸凌，不過他不在意，反嗆林穎孟「妳也不用為民進黨辯護！」強調自己已改善很多次說詞，會盡量縮短辭意的差距。

不過，國民黨北市議員王欣儀質詢，屏東縣長潘孟安11日北上拜會，民眾黨立委蔡壁如又說要白藍合作，在高市長補選共推無黨籍人選，是想左右逢源嗎？柯卻說，他跟誰都能合作，沒說一定要跟誰、不跟誰，有好的人選就共同支持，不管什麼黨。

針對13日凱道挺韓、自由廣場反送中遊行，柯說，部署多少警力是機密，但他下令一定要隔開，集會遊行是人民權利，但執行公權力是政府權力，大家一定要和平。北市警局長陳嘉昌說，會有阻絕的器材。

(中時 )