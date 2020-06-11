芒泥芝芝、芒泥綠茶可以吃到芒果肉，滿足「芒果控」消費者。（張妍溱攝）

夏季是芒果季，冷飲業者紛紛推出芒果冰品、飲品，TEATOP台灣第一味11日舉行新品發表記者會，業者楊心慈表示，夏季推出「有芒果肉」的2款全新芒果手搖飲，喝出新鮮好滋味；因應政府推出振興「三倍券」7月15日上路，店家同步推出2波優惠搶客。

業者楊心慈說，新冠肺炎疫情期間，實體店面客人少到可憐，還好有了網路訂餐系統，推出外送方案，如今疫情趨緩，夏季推出芒果系列，打造芒果系列茶飲，有清爽酸甜滋味，讓客人可以喝到當季新鮮水果茶飲。

楊心慈指出，芒泥芝芝、芒泥綠茶可以吃到芒果肉，滿足「芒果控」消費者，冬梅粉粿，是當季梅子、冬瓜茶加上粉粿，微Q好入口，全台TEATOP皆推出4種優惠套餐組合，三倍券分為500、200元2種面額，有找零。

楊心慈表示，首波推出4種200元套餐，7月15日起到7月31購買指定套餐只要200元限定優惠，提供客戶使用200元振興券滿1百也提供找零的服務，使用500元振興券滿4百即可找零，第2波優惠；8月1日至10月31日使用Taiwan pay結帳，50元（含）即回饋10元（非即時回饋），搶這一波200億振興券商機。

(中時 )