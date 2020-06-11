美國聯準會發布的經濟展望低迷，令投資信心受挫，並帶動避險日圓走升，受此打擊，周四日股創下6周來最大單日跌幅。

終場日經225指數收跌2.82%，為22,472.91點，創下5月1日來最大單日跌幅，距離本周初觸及的3個半月收盤新高又更遠了。東證一部指數收跌2.20%，為1588.92點，亦創下6周來最大單日跌幅，33大類股幾乎全面收黑，以高度周期型的海運、空運與礦業股表現最差，分別下挫6.51%、5.07%與4.96%。

聯準會主席鮑爾表示他不會考慮升息，接近於零的聯邦基金利率將一直維持到2022年。對利率敏感的金融股應聲重挫，第一生命控股下挫6.79%，三菱日聯金融集團跌4.93%。

在匯市方面，聯準會可能擴大寬鬆使美元承壓，兌日圓跌至106.90，創下1個月新低。受日圓走升打擊，出口導向的汽車股表現疲弱，日產汽車大跌8.8%，馬自達汽車跌6%。

(時報資訊)