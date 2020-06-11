台灣世界展望會邀請各界捐款支持第31屆「飢餓三十人道救援行動」，響應「一個人的飢餓三十」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

目前就讀高一的小宏（化名），由中風的父親一手帶大，由於父親中風後行動不便，無法工作，家中靠各項經濟補助維生。但其實小宏在國二時，發現腦中有腫瘤，需要龐大的就醫費用以及往返醫院的交通費用，社工員因此申請台灣世界展望會的特況扶助金，並連結外部資源，協助小宏相關醫療費用的支出。

小宏說，從國小就接受台灣世界展望會的幫助，讓家裡不用擔心學費的著落，也因為父親中風不方便做飯，展望會提供的送餐服務讓他有香噴噴的便當可以吃，國中生病的時候，特況金的補助解決了營養品還有交通相關的花費，也在他和爸爸最無助的時刻，提供最需要的幫助和關懷，他說，感謝社工這段時間的陪伴，在我最低落的時候一直鼓勵我，有著父親以及社工的陪伴，小宏身體日漸恢復，目前也順利就讀高中。

台灣世界展望會表示，在台灣城市鄉鎮的各個角落，許多經濟弱勢的脆弱家庭，因為家中遭逢疾病、意外、失業等突如其來的變故，沉重的開銷讓生活更加雪上加霜、陷入急需幫助的生命低谷，身處其中的兒少，也可能面臨學業中斷、缺乏穩定三餐等危機。台灣世界展望會協助各地特殊景況家庭，依據家中不同需求，提供特殊景況扶助金，讓脆弱家庭可以使用於醫療補助、急難救助、生活援助等經濟支持，緩解家中民生壓力；而社工定期訪視與陪伴，並適時連結社會資源，讓特況家庭和脆弱孩童獲得適切的關懷與照顧。

台灣世界展望會邀請各界捐款支持第31屆「飢餓三十人道救援行動」，響應「一個人的飢餓三十」，不但幫助國外最脆弱地區中的脆弱兒童，搶救遭受天災、戰火、糧荒、疫情威脅的孩子；同時關懷國內特殊景況家庭，協助遭逢急難、陷入經濟困境的兒童及其家人，逐步恢復正常生活，擁有值得盼望的未來。捐款可洽展望會官網或愛心專線：02-21751995。

(中時 )