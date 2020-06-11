《新北市住宅及都市更新中心設置自治條例》11日經議會三讀通過，市府將籌設行政法人性質的「新北市住宅及都市更新中心」，不僅只有公部門專家，還會廣邀業界專家入駐，將會成為新北推動都市更新以及營運社會住宅兩大重點業務的法人機構。

城鄉局長黃一平表示，感謝新北市議會的支持，市府為了落實侯市長都市更新重點政策，整併「都市更新」及「社會住宅營運」業務，以成立「新北市住宅及都市更新中心」為目標，透過中心引入專才、企業化經營模式，讓社宅的服務效能更加提升以及都更業務推動更具彈性。

城鄉局表示，市府將會立即啟動「新北市住宅及都市更新中心」籌備作業，初期成立約40多人，擬進駐即將落成啟用的新店行政園區公辦都更大樓。

中心成立後將接軌社會住宅的營運，以及公辦都更評估、公辦都更實施者、協助民辦都更、受委託辦理市府策略評估案等業務，相信在匯集各方智慧共同努力之下，定能讓社會住宅及都市更新推動業務無縫接軌，更擴大對市民的居住扶助。

黃一平說，目前任務編組的「都更推動辦公室」會在法人成立前並行推動，待完成任務後回歸。

(中時 )