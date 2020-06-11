彰化縣二林鎮夏天盛產紅龍果、葡萄及豐水梨，俗稱二林三果，去年二林鎮長蔡詩傑帶著二林三果，進軍台北微風超市展售，深受民眾好評，今年再度成功打入微風超市，蔡詩傑說，這次去不是只賣水果，而是要賣二林、賣人文，將二林的好推廣到全國，吸引遊客到二林品三果、喝美酒，親自感受二林農村之美。

蔡詩傑表示，在鼎三國際林定三先生的引薦下，二林三果再度進軍臺北微風超市展售，7月2日至5日連續四天，民眾在台北微風超市復興、南山站等，都能選購到新鮮優質的二林三果，而未來如產期與品質都符合超市標準，微風也允諾會持續提供消費者來做選擇，讓北台灣的朋友，都能吃到二林的優質水果。

彰化縣長王惠美說，蔡鎮長在擔任農會總幹事時就奠定基礎，加上現任邱總幹事整合行銷，創造1＋1大於2的效果，成功推廣二林三果，像紅龍果全臺種植面積約2,800公頃，彰化擁有500公頃，二林就佔了300公頃左右，且不管紅白肉，營養及甜度都相當高。

蔡詩傑說，希望這次除了推銷二林豐饒的水果外，也能將二林的人文風情，分享給北台灣的民眾，在吃完二林優質的水果後，有時間不妨親自到彰化二林來，你會發現二林除了三果以外，還有許多讓你意想不到驚喜。

(中時 )