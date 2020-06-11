禁空令甫解禁，外資除在期貨與選擇權兩市場大減多單外，也伺機在現貨市場打帶跑，酌予調節；加上美股道瓊指數已連續兩天大跌，且周三盤後電子盤的道瓊期指仍重挫逾400點，終使台股在高檔持股信心潰散，大盤開高殺低，一路向下跌破11700點、11600點與5日線等關卡，加權股價指數終場大跌184.39點，報11535.77點，跌幅1.57%，成交2384億元。

大盤今帶量下殺拉出長黑，使短多格局將受嚴酷考驗，雖量能還未失控，但外資借券能量升溫，與禁空令解除使空方勢力大增，將使台股短線在高檔震盪幅度加大，不宜漠視。

金管會在6月9日基於新冠疫情趨緩，且全球股市似逐漸回穩，而恢復每日盤中借券賣出的委託數量，及取消放空令等措施；未料該舉措施正式施行僅兩日，即在今遭空方大舉侵襲，極短線短多潰不成軍。

權值股方面，蘋概股供應鏈三劍客台積電開高震盪殺低，鴻海開平走低與股王大立光同樣演出不振，開低殺低，係短多士氣低迷主因，加上國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、台塑四寶、統一、台泥、中鋼、亞泥、台灣大、聯發科、中華電、遠東新、長榮海運、日月光投控、聯電、友達、廣達及群創等重量級集團股都臉色鐵青，更使指數從波段高檔向下急洩後，於低檔見撐無撐。

類股方面，除部分PCB、矽晶圓、汽車零件與防疫概念等股逆勢表現外，餘被動元件、IC設計、二極體及觀光旅遊等族群，幾全軍覆歿。顯示投資人在高檔居高思危，只要稍有風吹草動，即引出大批本波反彈以來的獲利回吐賣壓出籠。短線盤勢若未能重返5日線之上，則在6月報稅、繳稅旺季下，不排除盤勢將進入中期整理格局。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，分別暫報重挫1.78%、1.43%、0.93%及3.39%。主要原因或是Fed(聯準會)在周三的例行會議維持利率逼近零水準，且預估將持續到2022年，顯示美央行對未來景氣復甦力道相對看淡，而引爆多方殺盤。

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(中時電子報)