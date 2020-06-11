新制實價登錄將在7月1日上路，相較以往地政士、仲介業等角色吃重，修改後責任不僅回到「買賣雙方」身上，也讓申報時「逾期」及「資訊不實」罰則更加明確，換句話說，當交易申報的成交價格有誤時，便是直接向雙方開罰3~15萬元不等，如果有隱匿頂樓加蓋、增建等價格以外資訊，也同樣罰6千~3萬元！

優美地產企研室主任林哲緯指出，實價新制主要聚焦在「責任歸屬」與「申報時機」的調整，除了避免因「買賣方」造假價格，卻歸責地政士、經紀業的狀況，同時增加實價登錄的即時性。林哲緯強調，過去從交易到實價揭露在網站上的資料，大多落後2到3個月，因此無法即時反映行情，但在新制規定下，實價申報時機，改與過戶時一同辦理，價格揭露可望提早1個月，將能提供民眾更即時的價格參考依據。

台灣房屋加盟事業總部法務協理游璿樺表示，雖然責任回歸買賣雙方，但民眾仍可選擇「自行申報」或「代理申報」兩種方式。對於想自行申報的民眾，林哲緯表示，其實操作並不複雜，尤其現在都電子化，只需注意資訊正確，便可上內政部的網頁，依買賣、租賃等需求操作即可」。但除填寫時要注意資訊正確外，申報時共分「憑證申請、線上申報」及「表單登錄、紙本送件」，兩者差異在於「身分」認證的有無。

以線上申辦為例，需插入「自然人憑證」，並輸入「身分證統一編號」及「密碼」方可登入，待資料填寫完成後，即可選擇線上送件；經由紙本送件者，雖無需憑證登入，但仍需線上填寫，並印出後在紙本上簽章，再送交至地政事務所才算完成。

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(中時電子報)