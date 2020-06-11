大齡食堂長輩包粽子慰勞警察辛苦，嘉義市長黃敏惠（右四）代表贈送安心包給長輩。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

大齡食堂長輩包粽子慰勞警察辛苦，嘉義市長黃敏惠（右四）謝謝長輩的用心。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

警察節前夕，嘉義市政府輔導設置的「葫蘆．蘋果．貓」大齡食堂，由12位大齡廚師下廚包150顆肉粽及烹煮拿手好菜，慰勞警察人員防疫期間的辛勞，市長黃敏惠稱讚長輩好廚藝。

大齡食堂為了慶祝15日警察節及即將到來的25日（農曆5月5日）端午節，在嘉義市警察局辦桌，長輩們下廚做好料，用油蔥酥、拌炒蝦皮、蝦米、豬肉、香菇、蛋黃、花生作餡料，包了150顆粽子，慰勞警察人員協助防疫的辛勞。

黃敏惠說，感謝嘉義基督教醫院輔導開辦大齡食堂，且取名「葫蘆．蘋果．貓」，希望老幼都福氣滿滿、平平安安，像貓一樣自主獨立，無憂無慮，大齡食堂也讓長輩感受到為人服務、被需要的價值感、幸福感，與市府攜手致力打造嘉義市為「全齡共享、世代宜居」的新都心。

警察局也藉著與長輩共餐的機會，提醒長輩注意人身安全及預防詐騙，並特別準備「安心包」，內有反光手環跟隨身包，送給辛苦包粽的12位大齡長者，謝謝他們用心做美味粽子。

市府社會處表示，歡迎市民朋友支持大齡食堂自立支援及活躍老化精神，用實際行動到大齡食堂的店內用餐，或向食堂訂購便當外帶，訂購專線（05）2768969，地址是嘉義市東區東義路22號。

(中時 )