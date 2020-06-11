中信兄弟許基宏、陳柏豪，日前到唐氏基金會「天生我才台中霧峰站」（唐寶寶職業訓練所）與學員們一起製作手工皂。（黃國峰攝）

中信兄弟許基宏、陳柏豪，日前到唐氏基金會「天生我才台中霧峰站」（唐寶寶職業訓練所）與學員們一起製作手工皂，二位球星很認真學習，學員小老師也很盡責教導。（黃國峰攝）

中信兄弟許基宏、陳柏豪，日前到唐氏基金會「天生我才台中霧峰站」（唐寶寶職業訓練所）與學員們一起製作手工皂，留下簽名球回贈。（黃國峰攝）

中信兄弟許基宏、陳柏豪，日前到唐氏基金會「天生我才台中霧峰站」（唐寶寶職業訓練所）與學員們一起製作手工皂，雙方附贈紀念品，一起唸感謝詞，和樂融融。（黃國峰攝）

唐氏症基金會與中信兄弟，合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」許基宏、陳柏豪代言。（黃國峰攝）

中信兄弟許基宏、陳柏豪，日前到唐氏基金會「天生我才台中霧峰站」（唐寶寶職業訓練所）參訪製作手工皂，還與學員們一起打樂樂棒球，玩得不亦樂乎。（黃國峰攝）

唐氏症基金會與中信兄弟，合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」，希望藉球迷的愛心，能助唐寶寶一臂之力，而野手許基宏、投手陳柏豪日前也來到基金會在台中市霧峰區的「天生我才台中霧峰站」與唐寶寶學員們一起製作手工肥皂，還到戶外一起打樂樂棒球，讓學員們及二位球星，覺得新鮮又收穫滿滿。

為幫助唐寶寶順利進入社會，中信兄弟與唐氏症基金會合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」，中信兄弟許基宏、陳柏豪二位球星當代言人，並與學員一起製作手工皂，過程中學員們當起老師，細心教授二位球星製作方法，平常習慣球場上翻滾跑跳的運動員，碰上這細膩的動作，倒顯得不熟悉，直呼不簡單。

許基宏表示，第一次接觸到這種切肥皂、修肥皂細心的工作，與球場上完全不同，覺得學員們好厲害，不簡單；陳伯豪表示，看似很簡單，做起來卻不順手，隔壁的小老師也很耐心的教我，真是相當棒的體驗，讓我學到如何靜下心來，好好做好一件事。

唐寶寶也鼓起勇氣，獲得二位球星在衣服上簽名，笑容滿面的道謝。不僅為學員個人簽名，球星還特別留下簽名球，寫上：你們是最棒的！加油！並邀請唐寶寶們20、21號到球場觀賞對上樂天桃園的比賽。

許基宏、陳柏豪也推薦「愛出擊爆米花」等聯名商品，盼望支持兄弟的朋友，也能把此股熱情，轉化到唐寶寶身上，用實際行動來替他們打氣。聯名商品，可至台中洲際棒球場售票口旁的Base Café或「愛不囉嗦」奇摩超級商城購買。

(中時 )