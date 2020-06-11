王莫昀／台北報導

歷經董事長換人、今年首季季報無法申報、遭到櫃買中心要求停止交易等風波的全台最大低溫倉儲業者裕國，在第三代楊育偉就任董事長、完成季報申報後，今日恢復正常交易，股價開盤後隨即漲停至14.65元、直至收盤。

裕國公司發表聲明表示，楊育偉感謝市場投資人支持及肯定，但今日僅為恢復正常交易的開盤首日，未來新經營團隊仍會戰戰兢兢，致力改革，以維護公司及全體投資人權益。

楊育偉上任後，外界仍將焦點擺在今年股東會6席董事與3席獨立董事改選上，市場上4萬多張、約占35％股權的小股東成為決定改選結果的關鍵因素，背後兩大股東新任公司派與前董座派早已磨刀霍霍進行委託書大戰，氣氛詭譎多變。

對此，楊育偉向小股東展開柔性訴求表示，從今天股價表現可以得知，有誠信的經營團隊與透明的公司治理，股價終究會給予正面回應，可以確定的是，股東會董事與獨立董事改選後若能續任董事長職務，將大刀闊斧進行公司治理改革，以提高裕國財務與經營透明度，並積極引進外資股東，再度擦亮這塊招牌。

展望未來，楊育偉也提出四大經營方向，讓公司營運回到常軌：一、有關倉儲部分，預計在桃園中壢租地或買地，擴充凍庫廠房，並致力加強現有凍庫滿倉率及提升貨物週轉率；二、物流部分受疫情影響，冷凍食品未來通路成長趨勢明顯，估計物流配送成長可期，因此，旗下裕鵬物流將適時擴充車隊以增加公司營運及利潤；三、肉品加工則會持續與知名品牌集團合作，並將覓地增建南投二廠，以擴充產能及增加利潤；四、營建部份，目前公司尚餘三地，其中沙鹿黃昏市場已推出豐盛住宅大樓案，總戶數135戶已銷54戶，未來將依市場需求適時再推案。

(中時 )