6月20日是民間俗稱的天赦日，對想轉運招財的人來說格外重要。「天赦日」是上天開恩特赦的日子，那天若向上天祈求，就有機會去除霉運，財運旺到爆。民俗專家柯柏成表示，轉運首在轉換氣場，而硬幣就是最佳利器。

古書記載，天赦日是四季當中天干配合地支所產生，每年農曆都會記載天赦日，所以一年會有幾天天赦日，而當天是去除霉運的最佳時機。

天赦日求偏財，民俗上有何錦囊妙計？民俗專家柯柏成今在臉書上表示，有些民眾雖知要用銅板轉運，卻不知該放何處？更麻煩的是，有些人甚至不知家中財位。

6月20日天赦日這天，柯柏成建議求財民眾，將168枚煮過錢水的銅板取其中99枚，放入錦囊，在天赦日當天掛在家裡大門，進門處的門框左方，掛勾的位置應在180cm-200cm之間, 當天掛上即可。

他說，這種錦囊主要是求偏財，如果家裡有開店或做生意，作業務工作或開網店也適用。

柯柏成說，如果只是一般上班族領固定薪資，獎金波動不大，還是只能乖乖找財位放聚寶盆。

(中時電子報)