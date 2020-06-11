美國國會正在考慮一項新法律，該法律可能會迫使大陸公司從美國交易所除牌。有美國傳媒報導，美國愈是施加壓力，更多的新股(IPO)棄選美國，投資基金和機構將轉向香港和大陸。

美國財經媒體CNBC報導，美國國會正在考慮一項新法律，可能迫使陸企股在美退市，此舉源自中美關係緊張，戰線於兩年前開始由貿易延伸至技術和金融領域。4月，瑞幸咖啡的重大欺詐事件曝光，加劇了美國對大陸公司缺乏透明度的擔憂。5月中旬，美國總統川普要求聯邦養老基金停止對大陸股票的投資。

經過多年的觀察，主要的國際股票和債券指數管理者已經開始將大陸內地的資產包括在內，並自動將一些大陸股票添加到許多投資基金中。甚至在新冠肺炎疫情震驚全球增長之前，尋求長期增長機會的資金管理者已經愈來愈多轉向大陸。

報導引述交易所交易基金經理KraneShares駐美國首席投資官Brendan Ahern指出，剝奪投資者進入增長型公司的大門是一個大錯誤，這將對美國金融市場產生深遠影響。更多投資銀行家、律師、商人在香港，這將對美國金融業以及紐約作為國際都會和美國資本的金融中心產生影響。

紐約聯儲報告發現，中美貿易戰使美國上市公司的市值減少了1.7兆美元，預計今年投資將進一步受到打擊。

報導引述EPFR的最新數據顯示，4月份，在800多家基金中，對大陸資產的配置與上月持平，佔管理資產近2兆美元的近四分之一。數據涵蓋在大陸內地、香港、台灣、美國和新加坡上市的九類股票。

大陸政府對跨境資本流動的限制使外國資金難以進入內地市場，使香港在欲進入大陸的國際投資者眼中，更具吸引力。

過去，大陸法規的不完善，導致大陸股市的監管過嚴，而散戶投資者則傾向於投機而不是長期投資，故被視為「賭場」。可隨着愈來愈多的本地機構投資和監管改善，大陸股市正在慢慢成熟。

外國投資者對大陸內地股票的興趣也有所增加。外媒報導，5月下旬，深圳證券交易所發布警告，三隻股票的外國投資比率已接近30%的上限，這是首次向三家公司發出此類通知。另根據金融數據庫Wind Information的統計，外國資金佔可交易A股的3.5%。

隨着美國政治壓力加劇，在紐約上市的陸企股正迅速轉向香港。美國證券交易委員會定於7月9日舉行圓桌會議，聽取投資者和其他人士對投資於大陸等新興市場的風險的看法。瑞銀內部監管事務專家預計，美國眾議院將於8月下旬通過針對大陸IPO的新立法。

在這些潛在變化發生之前，大陸最大的網上遊戲商周四(11日)在港掛牌，而大陸電子商務和物流公司京東也快將登陸港股。

過去，許多大陸公司都在尋求機會在紐約上市以獲得品牌收益，並尋求在大陸境外建立資本的機會。惟大陸一直希望將最佳企業保持在本國附近上市，去年更成立了科創板。根據Wind數據，2018年有105家公司在內地A股上市，低於上年的438家。去年科創板成立時，在203家新股中便佔去了70家。今年起至本周二(9日)，106家新股中，39在科創板上市。

此外，過去幾年香港的公開發行數量也有所增加，去年達到了160宗，今年迄今為止達到了55宗。隨着條例更新，生物科技企業更容易在香港上市，港股已是騰訊控股和美團點評等大陸科技巨頭的上市集中地。

國際金融機構已經開始關注大陸，大陸政府亦加大了力度，向外國企業進一步開放大陸金融業。此舉是多年趨勢的一部分，也是1月與美國簽署的第一階段貿易協議的一部分。

外國公司的最新舉措之一，是美國資產管理巨頭富達國際(Fidelity International)上月申請在內地成立全資共同基金部門。2018年，該公司與螞蟻金服的子公司Ant Fortune展開了為期5年的合作夥伴關係，以研究大陸人的退休準備情況。可見，愈來愈多的外國公司進入大陸市場，以充分利用這項開放政策。

(中時電子報)