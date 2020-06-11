美國賣潛艦不賣魚雷，就像賣槍不賣子彈一樣荒謬，我們自己想辦法張羅，美國情報單位還設局陷害，駐台北的美國大使安克志逮到小辮子，極不客氣寫信質疑蔣經國，參謀總長被迫一再說明，只為逼迫中華民國召回駐美國海軍武官。看完賴名湯日記，不禁為我們的國家垂淚。

我國在經過數十年的努力，終於在1974年擁有第一艘潛艦海豹號，但海豹卻是一艘空殼子，並未配備魚雷，毫無攻擊能力。除非我們坐以待斃，否則任何有氣節的軍人都不會無視此種羞辱。身處第一線的駐美海軍武官邱華國當然責無旁貸，結果卻中了美國中情局的計而遭查獲，還通知媒體大篇幅報導，故意給台灣難堪。這還不打緊，美國駐中華民國末代大使安克志還給蔣經國發了一封措詞強硬的信件。

前參謀總長賴名湯在1975年2月6日的日記形容這是「一件傷腦筋的事」，他寫道，早上院長（蔣經國）找我去，因為美大使安克志給了他一紙關於我方串通美商人偷買魚雷的案件，內中措詞相當的強硬。這件事，不但他不知道，我也毫無所知，經召見海軍副總司令池孟彬後，知道確有此事，於是下午向院長報告，決定由我去向美大使說明，實在是一件傷腦筋的事。

隔天2月7日早上10點30分，蔣名湯就找安克志說明。安克志說，邱武官知道這批魚雷是在美國，而且是美國海軍的。賴名湯十分感慨，「今天我們的處境如此，這類事是做不得的。」

事情還沒有結束，農曆新年結束後的2月14日，賴名湯本準備下部隊賀節拜年，美國大使安克志還是不罷休，賴名湯只得再去談。「問題的重心仍在邱武官，他（應指安克志）總想從邱武官那裡多得到一點情報，要求我將他召回問一問，言下有對他不滿的狀況。為了中美關係，只好叫他回來。蔣院長對此很傷腦筋，但還鎮定。」

2月18日，賴名湯再度去向安克志說明，大概是有點煩了，賴名湯在日記說：「我想他該滿足了。」

根據當時擔任安全局駐美特派員的汪希苓了解，此一未經管道的採購，至少海軍總部是知情的，因為海軍總部曾因此派出一名魚雷專家赴美。至於蔣經國呢？汪希苓說，據他所知蔣經國先生並無涉入此事。賴名湯的日記也證實汪希苓的說法無誤，私下採購魚雷是海軍官員所為，非最高當面下令。

魚雷事件發生後，聯邦調查局明顯升高對台灣駐美人員的監控，甚至派員造訪已經退役並定居美國的前海軍官員，希望他能協助識別幾位慣用洋名的中國人，而這些人都是汪希苓住家電話線上的常客。

相較現在，我們不想買，美國還要硬塞，就知道美國人有多鴨霸。不要你的時候，百般阻撓，還設圈套害你。要你的時候，卻不忘以高於國際行情價出清庫存再賺一手，反正什麼都要就是不吃虧，這就是美國，偏偏人在屋簷下不得不低頭，連強人蔣經國都得吞下去，何況是現在的蔡政府。

(中時電子報)