日前有人妻控訴看到老公平板裡的Line竟是與年長阿姨有不堪入目的對話與照片，沒想到竟是為南山人壽業務員，而引發許多網友到南山官網砲轟應予以開鍘處分。

南山人壽對此也回應說會召開評議會，但此舉的正當性與合法性，卻遭南山人壽企業工會理事長蔡坤穎在立法院一場「金管會與勞動部合作，保險業務員勞動權益更完善」的公聽會中，大聲質疑涉嫌違反承攬契約，也呼籲儘快就《保險法》177條修正。

該業務員妻子在《爆料公社》控訴說，「一年前，一定是老天爺心疼我，我拿起你的平板打開Line，只用一次的機會就用密碼解開你平板的鎖，所有不堪入目的對話、照片，在我眼前跳出來。而對方居然還是一位年長的阿姨。」讓她忍不住情緒，抱著婆婆大哭，哭到腳軟站不起來。

未料該篇貼文一出，引起南山人壽內部及業務員們的討論。原來男女主角都是南山人壽業務員。

南山人壽官網發表聲明會召開評議會調查。（圖／截自南山人壽粉專）

結果事情爆發後，南山人壽6/9於官網發表聲明說，由於「本案已嚴重影響民眾的社會觀感，故本公司將召開評議委員會審查本案」，「本公司亦提醒業務人員應維護保險業務員之專業形象，避免有影響招攬品質及觸犯法律之不當行為」。

南山人壽企業工會理事長蔡坤穎在立委江永昌、何志偉與邱泰源主辦的《保險法》修法公聽會中，以此事件舉例說，既然南山人壽與業務員所簽訂的是屬於承攬契約，卻由公司逕自來認定私領域感情關係也屬於工作契約範圍內，到底是依哪一條法條來主張呢？

蔡坤穎就強調，他今年四十歲了，是四個小孩的爸，他在南山快20年，是「用生命搏鬥」衝撞爭取合理的保險業務員工作權，他去年接下工會理事長，也是「南山逼我上梁山」，因為他的弟弟與妻子也都是前南山業務員，都因為契約問題與公司有官司紛爭而失望地離去。

南山人壽企業工會理事長蔡坤穎。（圖／李蕙璇攝）

金融法制暨防制中心董事長邵之雋對保險公司使出「小三管理規則」，根本就是業者「偷偷摸摸」超越法條，若工作契約未明確認定何種為違反公司形象等範圍，要釐清哪些是應該管理及不應該管理的事項。

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(中時電子報)