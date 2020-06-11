2018年九合一大選時，台北市文山區興旺里李姓女候選人誣指賴姓候選人「接受民進黨援助100萬元」，賴男得知後提告，台北地院審結，依違反《選舉罷免法》散布謠言罪判李女3月徒刑，得易科罰金9萬元，褫奪公權1年，可上訴。

判決指出，的李女沒有賴男接受民進黨金援的證據，卻基於使賴男不當選犯意，於2018年10月27日下午3點半，前往賴男舉行的萬聖節親子同樂會，向現場民眾散布賴男接受民黨100萬元的言論，損害賴男名譽及公眾投票意向決定的正確性。

法院審理時，李女否認散布謠言，辯稱只有對她老公說，沒有跟其他人說過這件事。辯護律師則稱，就算李女真的有說過金援一事，僅屬於街談巷議，並非公開散布，不足以影響實際選情。

不過，法院傳喚多位現場民眾，他們均稱有聽到李女有向他人提及金援一事，且賴男輾轉得知此事，前往質問李女，李女也承認：「我承認是我說的，因為是我聽，我講完後來蠻後悔的。」兩人對話全被賴男錄了下來，法官因此認定李女犯行。

根據中選會資料，興旺里里長選舉共有6人參選，競爭激烈，結果無黨籍37歲李女得790票，超過29歲無黨籍賴男的384票，分別排名第3、第5，兩人均未當選，而是由國民黨籍55歲的陳忠榮，以1569得票當選，民進黨並未推薦人參選該里里長。

(中時 )