今年受到新冠肺炎疫情影響，改變消費型態，不僅台灣大型電商受惠，大陸網購平台更創下亮眼佳績，目前正在舉辦的天貓618，從6月1日開賣至今創下單日銷售10小時成交金額年增50％的報復性消費，32個品牌成交額超1億元(人民幣，下同)、淘寶直播單日引導成交支付金額超過51億元。此外，根據市場研究機構凱度(Kantar)調查發現，大陸消費者經歷疫情後，與年初疫情期間相比，過半數消費者表示疫情後的購物意願有所成長，當中20％受訪消費者更預期會大幅增加購物支出，略微增加的也達到37％，在疫情後大幅增加購物支出的消費者當中，屬於80後至95後的比例為23％，將是消費市場的最大引擎。

此次天貓618「以消費者體驗為中心」的數字化營運，圍繞線上、線下多場景營運、會員營運、粉絲營運、分人群精細化營運等多方面展開，為商家提供24項創新能力，協助商家實現了3D購物、AR試妝、試鞋等服務內容，3D購物的體驗人數更在3天內超出500萬人次。

自5月25日天貓618啟動預售至今，大中小型商家在淘寶直播一共發起超過140萬場次直播。6月1日天貓618正式開售當天，開售90分鐘淘寶直播平台已經促成20億元，成交支付金額；開售日全日計，單是淘寶直播平台已經錄得超過51億元成交支付金額。

除銷售商品外，淘寶直播更拓展線上雲賣房、新品發表會、雲上時裝秀、雲春遊逛博物館、雲上公益等內容。根據天貓統計，今年2月至5月期間，天貓平台上有超過1200個品牌曾經啟動門店直播，累計發起約45萬場直播場次，相當於每天超過4000場直播，不僅幫助線下門店走出疫情影響，也讓品牌開通新的成長機會。

(時報資訊)